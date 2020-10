PSG-Dijon: quels onze de départ pour les deux équipes?

Puni par Manchester United (2-1) en Ligue des championnat, le PSG reçoit ce soir (20h) en 8è journée de Ligue, le club bourguignonne de Dijon en quête de sa première victoire en championnat. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Sous le feu des critiques depuis une semaine, le PSG se doit de réagir ce soir en 8è journée de Ligue 1. Et ça tombe bien puisque les Parisiens croiseront le fer avec Dijon, une équipe qu’ils connaissent très bien. Lors des cinq dernières confrontations, les champions de France ont toujours pris le dessus sur l’équipe bourguignonne et surtout par deux buts d’écart.

Privé de plusieurs de ses cadres, Thomas Tuchel a fait appel à ses nouvelles recrues. Kean, Pereira et Rafinha devraient donc logiquement débuter la rencontre. Muet face au Red Devils en début de semaine, Kylian Mbappé devrait commencer sur le banc.

Côté Dijon, Stéphane Jobard a lui aussi quelques absents, mais va pouvoir compter sur une équipe plus ou moins titulaire. Allagbé sera présent dans les cages, protégé par le duo Manga-Panzo. Sur les côtés, on retrouvera Ngonda et Chafik. Le trio du milieu sera composé de Lautoa, Diop et Ndong, avec Chouiar en soutien des deux attaquants qui devraient vraisemblablement être Baldé et Konaté.

Les compos probables des deux équipes:

PSG : Rico – Dagba, Marquinhos, Diallo, Bakker – Pereira, Rafinha – Sarabia, Neymar, Draxler – Kean

Dijon : Allagbé – Chafik, Ecuele Manga, Panzo, Ngonda – Ndong, Lautoa, Diop – Chouiar – Baldé, Konaté