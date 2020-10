PSG-Dijon: que retenir de la performance de Saturnin Allagbè?

En déplacement au Parc des Princes samedi soir dans le cadre de la 8è journée de Ligue 1, Dijon s’est lourdement incliné face au PSG (4-0). Dans la cage dijonnais, Saturnin Allagbè a vécu une soirée cauchemardesque même s’il a réussi des parades de classe mondiale.

Samedi soir face au leader de la Ligue 1, le FC Dijon n’a pas pu résister. Opposée à une équipe de PSG en quête de point pour se remplumer, la formation bourguignonne s’est inclinée sur le score sans appel de 4-0. Moise Kean, recruté cet été, a signé un doublé ainsi que son coéquipier français Kylian Mbappé qui retrouve le sourire après une semaine compliquée où il a été la cible des critiques après la défaite cinglante des Parisiens face à Manchester United en Ligue des champions ((1-2).

Dernier rempart de Dijon, Saturnin Allagbè a vécu un match très compliqué. Ne pouvant rien faire sur les deux buts de Moise Kean (3e, 23e) et de Mbappé (88e), le portier béninois a vu les assauts parisiens se multiplier dans sa surface et a été tout heureux de voir la tête de Neymar s’écraser sur le poteau (8e). Il a néanmoins retardé l’échéance par moments en sortant de belles parades (29e, 32e, 75e), avant de voir le ballon passer entre ses jambes sur le troisième but du PSG signé Mbappé (82e).