Prix Nobel de Chimie 2020: Emmanuelle Charpentier et Jennifer Daoudna récompensées

Le Nobel de chimie 2020 a été décerné ce mercredi à la française Emmanuelle Charpentier et l’américaine Jennifer Daoudna pour leurs travaux sur la mise au point du système universel d’édition du génome Crispr-Cas9.

Après le Prix Nobel de médecine et de Physique, l’Académie royale suédoises des sciences a dévoilé ce mercredi les lauréats du prestigieux prix dans la catégorie “chimie”. Et cette honneur est revenue au duo franco-américaine Emmanuelle Charpentier et Jennifer Daoudna. Les deux chercheuses ont été récompensées pour leur découverte d’un outil moléculaire qui permet « de réécrire le code de la vie » selon le jury qui leur a décerné la récompense.

Née respectivement en France en 1968 et aux États-Unis en 1964, Charpentier et Daoudna ont toutes deux inventé la méthode CRISPR/Cas9, qui permet à partir de « ciseaux moléculaires » de modifier le génome humain. Les deux dames deviennent ainsi les sixième et septième femmes à remporter un Nobel de chimie depuis 1901.

Après les prix accordés en 2009 à l’Australienne Elizabeth Blackburn et l’Américaine Carol Greider, c’est la deuxième fois, seulement, depuis la création de la récompense, que deux femmes sont simultanément honorées dans une même discipline, et la première fois qu’un Nobel scientifique est remis à un duo 100 % féminin. « Les femmes scientifiques peuvent aussi avoir un impact pour la recherche qu’elles mènent », a réagi Emmanuelle Charpentier peu après la remise du prix, espérant adresser un « message très fort » aux jeunes filles pour des carrières scientifiques.