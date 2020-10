Prix Mission Billion, édition « Wuri Afrique de l’Ouest »: Gilles Kounou honore le Bénin

Ce lundi 26 octobre 2020, la Banque Mondiale a dévoilé l’identité des gagnants du Prix Mission Billion, édition « Wuri Afrique de l’Ouest ». Le Bénin se fait une place honorable au nombre des projets retenus, par le biais de Gilles Kounou.

Gilles Kounou vient en deuxième position pour le Prix Mission Billion, édition « Wuri Afrique de l’Ouest ». Il a été sélectionné grâce à sa plate-forme Tonti+. Il s’agit d’un groupe d’épargne informel numérisé qui permet aux conducteurs de taxi-moto de mettre en commun leurs économies et leurs crédits grâce à des contributions quotidiennes. Gilles Kounou est ingénieur en systèmes d’information et génie logiciel, CEO de OPEN SI.

Grace à notre agrégateur de paiements KKiaPay, nous pouvons mettre une solution de tontine digitale simple et sécurisée au service des zemidjans et fournir aux épargnants réguliers de 500 fcfa par jour des prestations sociales qui les éloignent de la précarité. Gilles Kounou

A lire aussi : « Bénin Start Up Week » : Aurelie Adam Soulé au contact de 7 innovations numériques

Le premier prix est revenu à la plate-forme Naa Sika de Ralph Menz, du Ghana. il s’agit d’une plate-forme de micro-épargne qui permet aux travailleurs du secteur informel, tels que les femmes commerçantes, d’accéder à des portefeuilles numériques et à des comptes d’épargne sans frais.

Ce qu’il faut savoir sur le programme WURI

Le Programme d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion (WURI), tel que présenté par la Banque Mondiale, “facilite l’accès aux services par le biais de plateformes d’identification fondamentales pour toutes les personnes dans les territoires participants. Le Challenge « Mission Billion » est organisé par l’initiative Identification for Development (ID4D) de la Banque Mondiale. Le prix WURI Afrique de l’Ouest est soutenu par ID4D, le programme de Rapid Social Response (RSR) et l’initiative Disruptive Technologies for Development (DT4D)”.