Princesse Eugénie enceinte: découvrez ses photos de mariage et de vacances secrètes

La princesse Eugénie enceinte depuis quelques semaines déjà a partagé d’adorables photos de mariage et de vacances secrètes, pour marquer son deuxième anniversaire de mariage.

La petite-fille de la reine, 30 ans, s’est mariée avec le marchand de vin Jack Brooksbank, 34 ans, en octobre 2018, et le couple attend leur premier bébé ensemble.

La future maman a rendu un adorable hommage à sa relation avec Jack en faisant de lui, le premier Instagram Reel de la princesse Eugénie. Il présente des photos inédites de leur mariage à Windsor et des photos enviables de leurs escapades secrètes ensemble.

L’un des clichés de voyage montre le couple rayonnant d’un bateau devant des pingouins, tandis qu’un autre les présente en train de se câliner devant un coucher de soleil spectaculaire.

Et les photos du jour du mariage incluent Eugénie et Jack en train de voler un baiser dans la chapelle. Eugenie a ajouté la chanson Baby It’s You de London Grammar sur la vidéo, et a ajouté la légende: “J’ai été les 2 meilleures années de mariage avec toi et 10 ans avec toi au total … de bons souvenirs toujours mon cher Jack”.

Le couple s’est marié à la chapelle St George de Windsor le 12 octobre 2018, quelques mois seulement après que Meghan Markle et le prince Harry se sont également mariés au même endroit.