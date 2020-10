Prince William: son message codé par une photo du prince George à Harry

Le prince William a envoyé un message codé à Harry avec une photo du prince George.

Chaque Noël, la famille royale offre aux fans d’adorables photos de famille pour remercier les gens de leur soutien et célébrer les fêtes de fin d’année. George, Charlotte, Louis et le petit Archie ont volé la vedette ces dernières années, chaque photo montrant à quel point ils ont grandi.

Mais la photo des héritiers de la famille royale aurait été bouleversée en janvier, et l’auteur d’un nouveau livre affirmant que les princes Charles et William l’auraient utilisée pour envoyer un message au prince Harry et à sa femme Meghan Markle .

Il s’agirait d’une photo sur laquelle, ils sont tous habillés avec élégance, George ayant l’air adorable dans une chemise blanche et un pantalon tartan. The Sun indique que, suivant la ligne de succession, Harry et son fils Archie n’étaient nulle part en vue – car ils sont beaucoup plus avancés.

https://widget.spreaker.com/player?show_id=4330117&theme=light&playlist=show&playlist-continuous=false&autoplay=false&live-autoplay=false&chapters-image=false&episode_image_position=right&hide-logo=false&hide-likes=true&hide-comments=true&hide-sharing=true&hide-download=true&color=9900ef

Dans son nouveau livre Battle of Brothers, l’auteur royal Robert Lacey affirme que la photo était l’idée de Charles car il voulait montrer sa nouvelle idée d’une monarchie “ allégée ”. “Quelle image fascinante et historique pour nous rappeler l’essence du système royal! Le monarque actuel avec trois futurs monarques. Tous les héritiers vivants – et non une suggestion de” réserve “, a expliqué l’écrivant au Daily Mail.

La même source qui cite des initiés, estiment que cette photographie officielle, prise dans la salle du trône du palais de Buckingham une semaine avant Noël 2019, était l’idée du prince Charles, soucieux de promouvoir sa cause de la ‘monarchie allégée’.