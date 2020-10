Primud 2020: Tina Glamour pleure son fils Dj Arafat

Tina Glamour ne rate aucune occasion pour pleurer son fils, décédé en août 2019. Invitée à la grande soirée du Primud 2020, la maman de l’ex-roi du coupé-décalé s’est souvenue de DJ Arafat

En pleine cérémonie au PRIMUD, Tina Glamour a pleuré son fils, Dj Arafat. «J’aurai voulu que tu sois là ehhh mon bébé chou » , a évoqué la mère de DJ Arafat au pupitre, à l’occasion de la 5éme édition du Prix international de la musique urbaine et du coupé-décalé.

Tina Glamour est la mère de DJ Arafat. Depuis la mort de ce dernier, elle ne cache pas sa douleur. Et pourtant, de son vivant, Arafat et Tina ne s’entendaient pas vraiment. Mais, actuellement, tout porte à croire que Logbo Valentine est la seule qui souffre véritablement de la mort de son fils. Ce lundi 12 octobre 2020, elle était sur sa tombe pour se recueillir et prier pour le repos de son âme.

Tina Glamour, née le 14 juin 1964, connue sous le nom de Tina Spencer ou Tina Spendja ou Lady Glamour ou “la desaltéro”, est une chanteuse ivoirienne, mère de DJ Arafat. Au-delà de ses frasques sur les réseaux sociaux, Tina Glamour souffre énormément de la perte de son fils, décédé dans un grave accident de moto, le 12 août 2019 à Abidjan.