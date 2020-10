Primud 2020: Cynthia Sankara, Miss Burkina Faso 2018 s’affiche seins et jambes nus (photos)

Invitée à l’édition 2020 du Prix international de la musique urbaine et du coupé décalé, Cynthia Sankara, Miss Burkina Faso 2018 s’est affichée seins et jambes nus.

Très proche de Molare, Cynthia Sankara, Miss Burkina Faso a été invitée au Primud 2020. Pour l’occasion, la jeune femme s’est présentée ‘ans une robe longue à fente qui dévoile sa poitrine et ses seins nus. Comme l’indique la photo qui suscite l’indignation, sur les réseaux sociaux, la robe en fente de la jeune femme laisse entrevoir son entrejambe.

Il n’en fallait pas plus pour susciter la colère. “Pour une culotte, Zunonbook_offociel a été humiliée a l’aéroport de Ouagadougou. Alors que leur miss se promène seins en l’air ici. Finalement, les filles Burkinabés sont de mœurs plus légère que les ivoiriennes”, a commenté un internaute visiblement en colère. Et à un autre de demander: “Elle n’est pas dénudée ou bien c’est chez nous on peut faire tout ce qu’on veut”. Tchrrrrr mercon même”.

Pour rappel, Eunice Zunon a été agressée à l’aéroport de Ouaga au Burkina Faso par deux policier pour s’être affichée en shorts. Selon les policiers, il s’agit d’une très courte et inappropriée pour un lieu public comme l’aéroport.