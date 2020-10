Présidentielle en Guinée: une mission conjointe CEDEAO-UA-ONU attendue à Conakry ce jeudi

Une mission conjointe ONU-CEDEAO-UA est attendue à Conakry ce jeudi, dans le cadre de la présidentielle du 18 octobre 2020.

Une délégation conjointe des émissaires de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de l’Union Africaine (UA), est annoncée à Conakry ce jeudi 1er octobre 2020. Objectif? Echanger avec les acteurs du processus électoral en cours pour une élection pacifique, inclusive et transparente.

La dite délégation est composée de Mme Minata Samaté, Commissaire aux Affaires politiques de l’UA, de M. Jean Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO, et de Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).

Anticonstitutionnelle

En Guinée Conakry, la candidature du président sortant, Alpha Condé, pour briguer un troisième mandat, suscite la colère de l’opposition qui d’ailleurs, juge cette candidature “anticonstitutionnelle”. Les leaders de l’opposition déclarent être prêts à tout faire, pour que le président Alpha Condé ne brigue pas une nouvelle mandature.

Pour cette présidentielle, la cour constitutionnelle n’a autorisé qu’une dizaine de candidatures, dont celle d”Alpha Condé et de son principal opposant, Cellou Dalein Diallo.