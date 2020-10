Présidentielle en Guinée: que retenir de la première journée de la mission CEDEAO-ONU-UA à Conakry?

Arrivée jeudi à Conakry, la mission conjointe CEDEAO-ONU-UA a ouvert le bal des consultations avec les différentes parties prenantes de la crise guinéenne.

En prélude à la présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée Conakry, la CEDEAO, l’Union Africaine et l’ONU ont dépêché de concert, une mission à Conakry pour s’imprégner des avancées du processus électoral en cours et appeler les différents acteurs politiques de la Guinée, à promouvoir la paix, et une élection inclusive et transparente. Arrivée à Conakry Jeudi, la mission a rendu des visites de courtoisie au Président de la République de Guinée Alpha Condé et au Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’étranger.

La délégation conjointe a exprimé sa satisfaction après les assurances du président guinéen d’organiser, le 18 octobre prochain, un scrutin pacifique et libre. Elle a aussi rencontré le G5 (USA, France, UE, CEDEAO, Nations Unies), les Ambassadeurs des Pays Africains en Guinée, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, la Haute Autorité de la Communication (HAC), et le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) au cours de sa première journée de mission.

Ladite délégation est composée de Mme Minata Samaté, Commissaire aux Affaires politiques de l’UA, de M. Jean Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO, et de Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).