Présidentielle en Guinée: les Etats-Unis prennent position

Dans une déclaration sur l’élection présidentielle de la Guinée Conakry, les Etats-Unis ont soulevé les incohérences entre les résultats annoncés et les résultats des procès-verbaux (PV) des bureaux de vote.

Les Etats-Unis déclarent avoir pris acte des résultats de la présidentielle annoncés par la CENI en Guinée Conakry. Tout comme l’Union Européenne et la France qui ont émis de sérieux doutes sur les résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), les USA parlent d’incohérences et du manque de la transparence dans le cadre de ce scrutin.

“Nous sommes préoccupés par les questions soulevées par les observateurs électoraux et la société civile sur le manque de transparence dans la compilation des votes et les incohérences entre les résultats annoncés et les résultats des procès-verbaux (PV) des bureaux de vote. Nous exhortons toutes les parties à résoudre pacifiquement les différends électoraux à travers des institutions établies et non partisanes et d’un dialogue ouvert à tous”, indique le communiqué des Etats-Unis.

Les Etats-Unis condamnent les violences électorales, la violation des droits de l’Homme et soutiennent les efforts diplomatiques de l’ONU, la CEDEAO et l’UA en Guinée Conakry.