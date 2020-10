Présidentielle en Côte d’Ivoire: le sang a encore coulé!

Au moins deux personnes ont perdu la vie, dimanche, dans des violences pré-électorales à Bongouanou, ville natale du candidat et opposant, Affi N’Guessan.

La campagne présidentielle lancée depuis la semaine dernière, rime avec une tension électrique dans plusieurs villes de la Côte d’Ivoire. Dimanche, deux personnes ont perdu la vie lors des affrontements entre pro-régime de l’ethnie Dioulas et partisans de l’opposition majoritairement de l’ethnie Agni, à Bongouanou. Dans cette même ville, plusieurs axes principales ont été barricadées et le domicile du président du Front Populaire Ivoirien (FPI-opposition), Affi N’Guessan, a été incendié.

Ce lundi, le calme revient progressivement dans la ville, selon des informations reçues de la presse locale. Depuis jeudi, l’opposition a lancé l’appel au boycott actif de la présidentielle, estimant que ses exigences n’ont pas été satisfaites par le gouvernement et qu’elle ne saurait aller aux élections dans ces conditions. Samedi, elle a boycotté la « séance de travail » sur « le cadre d’organisation du scrutin » à laquelle, elle a été conviée par le gouvernement.

En août, le Ministère de la sécurité et de la protection civile a fait état de 05 morts et 104 blessés pour le compte des manifestations suscitées par l’annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre 2020 : 03 morts à Daoukro, 01 mort à Gagnoa et 01 mort à Bonoua. Au titre des blessés, les autorités en ont enregistré 104 au total, dont 10 policiers, 02 gendarmes et 92 civils.