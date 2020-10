Présidentielle en Côte d’Ivoire: la France envoie un message à ses ressortissants

La France a appelé ses ressortissants, vivant en Côte d’Ivoire à rester à l’écart de tout rassemblement politique, et adopter une attitude vigilante et prudente lors de leurs déplacements.

La présidentielle en Côte d’Ivoire est prévue pour le 31 octobre 2020 en Côte d’Ivoire. Ce samedi, l’opposition se rassemble au Stade Félix-Houphouët-Boigny, surnommé « Le Félicia », pour fixer de nouvelles directives face à la candidature du président sortant, Alassane Ouatatra, qui veut briguer un troisième mandat. Au regard du climat de tension qui s’observe au pays des Eléphants, l’ambassade de France à Abidjan a lancé un message aux ressortissants Français.

Dans son communiqué, la représentation diplomatique de la France à Abidjan a appelé les ressortissants Français à la vigilance et à rester à l’écart de toute manifestation politique : « Des rassemblements politiques sont prévus à différents endroits du territoire ivoirien les 10 et 11 octobre. Il est recommandé aux ressortissants français de rester à l’écart de ces manifestations et d’adopter une attitude vigilante et prudente lors de leurs déplacements », peut-on lire dans le communiqué de l’ambassade Française.

En Côte d’Ivoire, le conseil constitutionnel n’a validé que quatre candidatures, dont celles du président sortant, Alassane Ouattara, et de l’ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié. L’opposition conteste farouchement la légitimité de la candidature de Ouattara et appelle à la désobéissance civile. Cependant, la mouvance estime que le pays est dans une troisième République, ce qui remet le compteur à zéro pour le président Ouattara.