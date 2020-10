Présidentielle en Côte d’Ivoire: la CEDEAO en mission de diplomatie préventive à Abidjan

Dans le cadre de sa mission de diplomatie préventive, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a dépêché une nouvelle délégation à Abidjan pour le compte de la présidentielle du 31 octobre 2020.

La CEDEAO a entamé une nouvelle mission de diplomatie préventive en Côte d’Ivoire à moins de deux semaines de la présidentielle de 2020. Cette mission vise à contribuer à la poursuite normale du processus électoral et à la tenue de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 dans une atmosphère apaisée. Durant son séjour, la mission va rencontrer les candidats à l’élection présidentielle et avoir des séances de travail avec le Premier Ministre et des Membres du Gouvernement. Elle a également prévu de s’entretenir avec le Groupe informel d’Ambassadeurs (Pays membres permanents du Conseil de Sécurité et autres).

A Abidjan, la mission ministérielle de la CEDEAO a échangé avec l’opposition représentée par le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-rda), Henri Konan Bédié, et le président du Front populaire ivoirien (FPI-opposition), Affi N’Guessan.

“Nous avons échangé avec les deux candidats à la course présidentielle, les présidents Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan. Nous leur avons demandé de préserver la paix sociale par le dialogue. Aucune crise ne peut-être résolue sans le dialogue. C’est pourquoi nous leur avons recommandé la voie du dialogue. À la fin de notre mission, nous produirons un communiqué et vous en saurez plus”, a déclaré la chef de la délégation ministérielle de la CEDEAO, Shirley Ayorkor BOTCHWEY.