Présidentielle en Côte d’Ivoire: la CEDEAO annonce le déploiement de 80 observateurs à court terme

En prélude à l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) va envoyer plusieurs observateurs à Abidjan. En dehors des 10 observateurs sur le terrain depuis quelques jours, 80 autres sont annoncés dans les prochaines heures.

Dans un communiqué publié ce mercredi 28 octobre 2020, la CEDEAO annonce le déploiement de 80 observateurs à court terme, dans le cadre de l’élection présidentielle prévue pour le samedi 31 octobre 2020. “Dix observateurs à long terme ont déjà été déployés depuis deux semaines et ont tenu des consultations avec les acteurs politiques au cours de leur séjour. Par ailleurs, quatre-vingts observateurs à court terme seront déployés très prochainement”, lit-on dans le communiqué.

S.E. Cheikh Hadjibou Soumaré est choisi pour diriger la mission d’observation électorale de la CEDEAO en Côte d’Ivoire. Il est attendu à Abidajn demain jeudi 29 octobre 2020. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO réaffirme sa détermination à “accompagner le gouvernement et le peuple de Côte d’Ivoire tout au long du scrutin, conformément au Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001”.

Une élection à haut risque

L’élection présidentielle prévue pour le samedi 31 octobre 2020 en Côte d’Ivoire a déjà fait plusieurs morts dans le pays. A quelques jours ladite élection, la tension en baisse pas dans les pays. De violentes manifestations sont organisées contre la candidature d’Alassane Ouattara.

Depuis son lieu d’exil, le farouche opposant de Ouattara ne cesse de répéter que l’élection n’aura pas lieu. Guillaume Soro puisque c’est de lui qu’il s’agit, a juré qu’Alassane Ouattara ne sera pas le prochain Président de la Côte d’Ivoire. craignant le scénario de 2010-2011, les ivoiriens retiennent leur souffle.