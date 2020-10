Présidentielle en Côte d’Ivoire: Kouadio Konan Bertin pour le bonheur des étudiants?

Dans son programme d’action, le candidat indépendant, Kouadio Konan Bertin, dit KKB, a fait d’une priorité la communauté estudiantine ivoirienne. Le candidat entend mettre en place un mécanisme unique pour prêter main forte aux étudiants.

La campagne électorale pour la présidentielle du dimanche 31 octobre 2020 est lancée depuis le jeudi 15 octobre 2020 en Côte d’Ivoire. Pour les candidats en lice, c’est la période propice pour mettre en exécution leurs opérations de charme. Si le président sortant, Alassane Ouattara, fait miroiter la belle vie à la corporation enseignante, le candidat indépendant, Kouadio Konan Bertin, dit KKB, accorde une place de choix aux étudiants dans son projet de société.

Une fois sur le fauteuil présidentiel, Kouadio Konan Bertin va augmenter et améliorer de manière efficiente les aides aux étudiants par la mise en place d’un mécanisme unique d’attribution qui reflète le coût réel de la vie. Aussi, promet-il entreprendre d’autres actions favorables aux étudiants. Dans son projet, il souligne qu’il compte également « renforcer les mesures fiscales d’incitation à la première embauche du jeune diplômé », ajoutant qu’un fonds d’étude sera créé pour financer les jeunes pour leur étude.

Pour cette présidentielle, les manifestations contre la candidature de Ouattara ne faiblissent. De nombreuses personnes ont perdu la vie dans les manifestations et on dénombre une centaine de blessés et d’arrestations. La communauté internationale appelle au calme et au dialogue.