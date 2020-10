Présidentielle en Côte d’Ivoire: Affi N’Guessan répond à la déclaration de la CEDEAO sur les violences électorales

Nuance ! Nous ne désobéissons pas à la loi mais à la violation de la loi, a déclaré le candidat et opposant, Affi N’Guessan, en réponse à la déclaration de la CEDEAO sur le spectre de la désobéissance civile en Côte d’Ivoire.

En Côte d’Ivoire pour une mission de diplomatie préventive, la CEDEAO a fait une déclaration lundi, sur les violences post-électorales, appelant au calme et à la levée du boycott actif de la présidentielle lancé par l’opposition. «Les citoyens qui bloquent les rues et qui se saisissent du matériel électoral commettent des actes criminels et ces actes ne pourront jamais répondre aux préoccupations soulevées. Nous sommes dans une démocratie et si le peuple veut s’exprimer, qu’il le fasse dans les urnes à travers son vote», a recommandé Mme Shirley A. Botchway, cheffe de la délégation du bloc sous-régional.

En réponse à cette déclaration de l’organisation sous-régionale, Affi N’Guessan, opposant et candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, a tenu à faire des clarifications. Dans sa déclaration faite par le bais de son porte-parole, il indique que l’opposition ne désobéit pas à la loi, mais plutôt à la violation de la loi: “Nuance ! Nous ne désobéissons pas à la loi mais à la violation de la loi”, a-t-il indiqué.

Dans sa déclaration finale ce mardi, la CEDEAO a appelé les deux leaders de l’opposition et candidats retenus pour la présidentielle à savoir, Henri Konan Bédié et Affi N’Guessan, à calmer leur ardeur et reconsidérer leur position sur le boycott actif du scrutin.