Présidentielle au Burkina: trois anciens proches de Compaoré déposent leurs candidatures

Au total, une dizaine de candidats, dont le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, lui-même ancien baron du régime avant de le quitter, ont déjà déposé leurs dossiers. Le chef de file de l’opposition, Zéphirin Diabré, devrait le faire vendredi.

Parmi les candidats espérant profiter d’un sentiment de nostalgie envers l’ancien régime, Eddie Komboigo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), parti fondé par Blaise Compaoré, et Kadré Désiré Ouédraogo, ancien Premier de M. Compaoré, font partie des favoris du scrutin.

“Nous recherchons le pouvoir pour servir le peuple et non nous servir, après avoir constaté une gouvernance catastrophique après les évènements du 30 et 31 octobre 2014”, a déclaré Eddie Komboïgo, ancien député très influent et réputé très proche de la famille Compaoré.