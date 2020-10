Présidentielle au Burkina Faso: Roch Kaboré 9e sur le bulletin unique

Le bulletin unique des 13 candidats en lice pour la présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso est connu. Le président sortant, Roch Kabore, occupe la 9e place sur le document

Disposé de façon horizontale de la gauche vers la droite, le bulletin unique de vote comporte 3 colonnes et 5 lignes, dont la 5e ligne ne comporte qu’une seule case. Avec la disposition par ordre de tirage, on retrouve le chef de file de l’opposition burkinabé, Zéphrin Diabré, est à la 7e place et Roch Kaboré, à la 9e.

Notons que 14 dossiers avaient été envoyés au Conseil Constitutionnel, mais l’institution a invalidé le dossier de Harouna Kindo, candidat du Mouvement des Intellectuels (MIDE), pour non-paiement de la caution.

Ci-dessous, la disposition par ordre de tirage :

1- Do Pascal Sessouma

2- Eddie Komboïgo

3- Ambroise Farama

4- Ablassé Ouédraogo

5- Kadré Désiré Ouédraogo

6- Yacouba Isaac Zida

7- Zéphirin Diabré

8- Gilbert Noël Ouédraogo

9- Roch Marc Christian Kaboré

10- Abdoulaye Soma

11- Monique Kam Yéli

12-Tahirou Barry

13-Aimé Tassembedo