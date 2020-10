Présidentielle au Bénin: Talon joue son va-tout

Candidat à sa propre succession, l’actuel locataire de la Marina multiplie ses opérations de charme à moins de sept mois des joutes électorales.

Contrairement à ses dires lors de la campagne présidentielle de 2016, Patrice Talon se positionne dans les starting-blocks des consultations électorales de 2021. L’actuel locataire de la marina prend à contre-pied la coalition de la rupture, une coalition montée manu militari dans le sens de prendre le pouvoir et empêcher le dauphin de Boni Yayi d’accéder à la magistrature du pays. Le pari a été gagné avec la ferme promesse de Patrice Talon de faire un seul mandat. Hélas ! Les données ont changé. Des ambitions présidentielles se sont vues sacrifiées. Puisque Patrice Talon va briguer un second quinquennat.

Des opérations de séduction

Patrice Talon a battu le record de l’impopularité et il l’a d’ailleurs reconnu au détour d’une sortie médiatique récente. Et pour parvenir à ses fins, des opérations de charme sont mises en branle. Le microcrédit aux plus pauvres est relancé le mardi 27 octobre dernier avec une peau neuve sous une nouvelle appellation : Microcrédit Alafia. ‘’Microcrédit’’ comme symbole incontournable de l’autonomisation des couches démunies et “Alafia” comme symbole de prospérité”. Les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) partenaires du FNM sont mis à contribution. Il y a un an, la cagnotte a été portée à 10 milliards à l’avantage des bénéficiaires toujours dans le sens de corriger les dégâts sociaux non-négligeables.

L’autre chose, le gouvernement vient de brandir à quelques mois de la fin du mandat présidentielle, l’apurement d’une dette des travailleurs qui s’élève à 15 milliards et jette à nouveau le préjudice sur le régime précédent qu’il accuse à tort ou raison. L’artillerie de communication déployée au lendemain de la rencontre avec les syndicats ont prouvé à suffisance que les tenants du pouvoir étaient dans une opération de charme pour préparer le terrain. Sinon comment comprendre qu’après plus de 4 ans d’exercice du pouvoir d’Etat, l’on continue d’indexer le bilan de ses prédécesseurs. « Le gouvernement a décidé, avec effet immédiat, de prendre en charge des dettes de 15 milliards FCFA découlant des effets d’engagements divers pris avant 2016 et qui n’étaient pas encore payés jusqu’ici. Il s’agit notamment d’engagements en lien avec les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels », peut-on retenir. On a comme l’impression que c’est une fuite en avant lorsqu’il déclare que depuis 4 ans et demi en effet, le gouvernement a engagé d’énormes ressources pour éponger une part importante des dettes de l’Etat à l’égard des agents de l’Etat, découlant de diverses décisions prises avant 2016. Pourquoi attendre pratiquement la fin du mandat pour prendre une telle décision pendant qu’une frange de travailleurs jurent n’avoir rien reçu ? Pour certains, c’est juste un effet d’annonce à l’approche de la présidentielle.

Talon, candidat malgré lui ?

Selon des indiscrétions, le chantre du nouveau départ était dans la logique de respecter sa parole. S’il a décidé de briguer un second mandat, c’est à défaut d’un homme digne de confiance dans son entourage. Et il est d’ores et déjà porté par l’une des formations politiques soutenant ses actions, le Bloc républicain. Conscient donc de son impopularité dans certaines zones du pays, Patrice Talon va jouer son va-tout.