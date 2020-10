Présidentielle 2021: la dynamique “S’engager pour le Bénin” mise en marche (vidéo)

Annoncée en grandes pompes sur les médias sociaux, depuis le début de la semaine, la dynamique “S’engager pour le Bénin” a vu le jour, ce samedi 03 octobre 2020.

Engageons nous pour le #Benin parce qu’ensemble nous devons renouer avec la #Democratie. Publiée par Vital Panou Page Perso sur Samedi 3 octobre 2020

Dans le but de fédérer toutes les énergies soucieuses de la restauration des règles démocratiques, de l’Etat de droit et des valeurs fondamentales qui garantissent le vivre ensemble au Bénin, plusieurs hommes politiques se sont mis ensemble pour créer un creuset dénommé “S’engager pour le Bénin”.

“Nous venons du nord, du sud, du centre, de l’est, de l’ouest du Bénin ! Nous venons de la diaspora béninoise ! Nous partageons les mêmes appréhensions sur le Bénin ! Nous sommes des engagés”, a indiqué Komi Koutché sur sa page Facebook, alors qu’il annonçait le lancement officiel, ce samedi.

“Pour une élection inclusive et transparente en 2021”

Il ressort des affiches et spots largement diffusés sur les réseaux sociaux que la dynamique “S’engager pour le Bénin” entend restaurer la démocratie pour une élection présidentielle inclusive en 2021. “Parce que le Bénin nous appelle à l’union, pour la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit, pour une élection inclusive et transparente en 2021, pour une alternative crédible dès 2021, pour une prospérité partagée”, peut-on lire sur les publications.

“S’engager pour le Bénin” parce que le Bénin souffre de la déchéance progressive de sa démocratie, Le Bénin souffre de la vassalisation de ses institutions, Le Bénin souffre de la décrépitude de son tissu social et économique, le Bénin malade et soufrant en appelle à toutes nos forces et à toute notre énergie. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes rassemblés et nous n’avons vu que le Bénin. Nous disons tous Oui, ce samedi 3 octobre 2020. Devant Dieu et devant les hommes, nous portons tous l’engagement d’un Bénin démocratique, d’un Bénin construit, d’un Bénin prospère”. Les membres fondateurs de la dynamique “S’engager pour le Bénin”