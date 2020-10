Présidentielle 2021: la déclaration officielle de la candidature de Talon est pour bientôt

Suite à la confidence faite à la classe politique qui soutient ses actions, le président Patrice Talon candidat à sa propre succession, fera bientôt une déclaration publique de sa candidature.

C’est du moins l’assurance donnée ce mercredi 14 Octobre 2020 par le ministre porte parole du gouvernement, Alain Orounla, en marge du point hebdomadaire du conseil des ministres.

“Je voudrais me référer à l’interview que le président de la République a donnée à votre confrère de Jeune Afrique, interview au cours de laquelle, le président de la République a dit vouloir réserver la primeur et la décision qu’il a prise à son peuple. J’ai espoir et je suis d’ailleurs sûr que cette promesse sera honorée” a confié Alain Orounla aux professionnels des médias.

Ainsi, à croire le ministre de la communication et des postes, la question de la candidature ou non du président de la République pour un second mandat ne doit point se poser. Le président Patrice Talon sera bel et bien candidat en 2021.

D’ailleurs, selon la parution du quotidien Fraternité du lundi 12 Octobre 2020, le locataire du palais de la Marina a déjà levé l’équivoque au niveau des deux partis politiques qui soutiennent son programme de développement du pays.

Aussi, conformément à la promesse faite au magazine Panafricain Jeune Afrique, le peuple béninois recevra bientôt la candidature officielle du président de la République pour un second mandat, a rassuré le ministre porte parole.

Quid de la promesse du mandat unique…

Si le candidat Patrice Talon a fait la promesse d’un mandat unique alors candidat à la fonction présidentielle et au début de son mandat, il faut dire que l’eau a coulé depuis longtemps sous le pont.

Au feu de l’action, le président de la République s’est rendu compte que le chantier à abattre était immense contrairement à l’évaluation qu’il en a fait au départ.

Le débat autour de la question du mandat unique de cinq ans est donc désormais un débat définitivement clos au Bénin. Il sera désormais aléatoire qu’un potentiel candidat à la fonction présidentielle puisse encore un jour soulevé ce débat.