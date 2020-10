Présidentielle 2021 au Bénin: Patrice Talon dans les starting-blocks

Les partisans du Président Patrice Talon ont jusque-là suscité sa candidature à la présidentielle de 2021, sans être sûrs de sa décision finale. Mais là, il est désormais plus que clair dans leurs têtes, le chantre de la “Rupture” sera sur la ligne de départ en 2021. Lui-même a abordé la question ce week-end, face à certains leaders de la mouvance.

Il y a quelques jours, Patrice Talon déclare dans une interview, accordée à Jeune Afrique, qu’il a déjà pris sa décision sur sa candidature en 2021. “A l’heure où je vous parle, ma décision est prise. Je sais si je serai ou non candidat”, avait-il déclaré. Ce vendredi 09 octobre 2020, il a été un peu plus précis sur cette décision. “On sait à présent qu’il sera sur la ligne de départ. Ce weekend, au cours d’une rencontre politique, il s’est ouvert à quelques leaders des partis qui le soutiennent”, rapporte le quotidien Fraternité.

Ces leaders politiques de la mouvance présidentielle qui ont participé à cette rencontre, peuvent donc déjà annoncer la nouvelle à leurs partisans à la base. Dans les jours venir, on pourrait assister à une vague de manifestations politiques pour saluer cette décision du Chef de l’Etat, même si officiellement il n’a encore rien annoncé. Depuis l’échec de la révision constitutionnelle en 2017, Patrice Talon avait visiblement tourné le dos au projet de mandat unique qu’il tenait si tant à réaliser.

De la promesse du mandat unique au conditionnement de sa candidature



La question de la candidature du président Patrice Talon en 2021 a connu une évolution spectaculaire, ces trois dernières années. En effet, Patrice Talon avait martelé à sa prise de fonction qu’il ferait un mandat unique à la tête du Bénin. « Je ferai de mon mandat unique, une exigence morale en exerçant le pouvoir d’Etat avec dignité et simplicité », avait-il déclaré.

Quelques temps après, il l’a encore martelé face à la presse. « Je voudrais que tout le monde soit sûr et certain d’une chose. Si par extraordinaire, le mandat unique, cette réforme ne passait pas, à titre personnel, je ferai le mandat unique pour montrer à mes concitoyens que j’y crois fermement et que, en 5 ans, on peut faire le job et laisser la tâche à d’autres personnes », avait-il répondu au journaliste André Dossa.

Mais les choses ont rapidement changé au lendemain de l’échec de sa première tentative de révision constitutionnelle. Patrice Talon n’est plus sûr de faire un mandat unique. En tous cas, il pense désormais que 2021 est loin et qu’en son temps il « avisera ». Ce doute qu’il a émis sur sa candidature à l’élection présentielle de 2021 a été renforcé lors de l’entretien qu’il a accordé à RFI et France 24. Ici, le chef de l’Etat a été un peu plus concret. Selon lui, sa candidature éventuelle pour la présidentielle de 2021 dépend de trois facteurs.

« Ça dépend de ma disponibilité personnelle, de mon état d’esprit; ça dépend de l’environnement politique dans lequel nous sommes. Le troisième facteur duquel dépend une éventuelle candidature de Patrice Talon, c’est la mise en oeuvre de mon action actuelle », avait-il déclaré le 7 novembre 2019.

Il est donc désormais clair pour tous les Béninois que le président Patrice Talon ne se soumettra certainement plus à sa promesse de mandat unique. Le jeu est désormais ouvert et le chantre du « Nouveau Départ » pourrait se représenter à sa propre succession. Il n’a d’ailleurs pas de soucis à se faire par rapport au parrainage exigé par le code pectoral. Il peut compter sur les deux blocs de la mouvance, le Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste (UP), qui détiennent le plus grand nombre d’élus dans le pays.