Présidentielle 2021 au Bénin: Patrice Talon candidat du BR, “ABT n’est pas frustré”

Depuis quelques jours, le Bloc Républicain (BR) présente le Président Patrice Talon comme son candidat désigné à la présidentielle de 2021. Cette décision du parti suscite des questions sur le cas d’Abdoulaye Bio Tchané (ABT), lui aussi présidentiable.

Si Patrice Talon accepte d’être candidat en 2021 sous la bannière du BR, Abdoulaye Bio Tchané peut dire adieu à son rêve de diriger le Bénin. Ce rêve qu’il a encore publiquement exprimé en 2018, fait désormais face à un obstacle que son parti vient d’installer. Mais malgré cette difficulté, ABT reste serein et s’accorde à la décision du parti. Selon le député Robert Gbian, 2è Secrétaire Général National Adjoint du BR, il n’est pas frustré comme on pourrait le penser.

Beaucoup de personnes vont croire que Abdoulaye Bio Tchané est frustré. Non! pas du tout. Robert Gbian

Selon le 2è Secrétaire Général National Adjoint du BR, reçu ce mercredi sur Actu Matin de Canal3 Bénin, Abdoulaye Bio Tchané a donné son accord total à la désignation de Patrice Talon comme le candidat du Bloc Républicain. “Lui même (ABT), il a estimé que si le Président Patrice Talon est candidat, ça l’arrange aussi. Il va être à ses côtés pour continuer à développer le pays”, a-t-il déclaré.

Abdoulaye Bio Tchané, Vice-président de Patrice Talon ?

Après la désignation de Patrice Talon comme candidat du BR, les regards sont désormais tournés vers les instances du parti en ce qui concerne le poste de Vice-président. Dans les coulisses, le nom d’Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, est fortement agité. Il pourrait donc être désigné pour seconder Patrice Talon, afin que le duo exigé par les lois électorales soit formé.

Robert Gbian n’écarte pas l’option ABT à la Vice-présidence; mais il précise que rien n’est encore décidé et que les jeux sont toujours ouverts. Et même si ça devrait être Abdoulaye Bio Tchané, Robert Gbian fait savoir qu’il ne s’agirait pas d’un lot de consolation. A l’en croire, Patrice Talon et Abdoulaye Bio Tchané ont la même vision pour le Bénin.