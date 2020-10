Présidentielle 2021 au Bénin: la liste électorale disponible dans les arrondissements

Le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos/Lépi) a lancé l’affichage de la liste électorale. Le top a été donné ce jeudi 1er octobre 2020, par le président de l’institution, dans les départements de l’Ouémé, du Littoral et de l’Atlantique.

Dans le cadre de l’élection présidentielle de 2021, la liste électorale est déjà disponible et en affichage dans les arrondissements, sur toute l’étendue du territoire national. Cette opération est conforme aux articles 264 alinéas 1 et 271 du code électoral. Elle permet aux électeurs inscrits dans chaque localité, de vérifier leur présence effective sur la liste après l’actualisation. Les demandes de transfert et les nouvelles inscriptions sur la liste ont été aussi prises en compte.

A lire aussi : Bénin – Présidentielle de 2021: la liste électorale affichée dès le 1er Octobre

L’opération va durer 21 jours. Les différents rapports qui seront établis par localité, permettront au Cos-Lépi de procéder à la radiation de toutes les personnes présentes sur la liste, mais qui sont déjà décédées. Les citoyens qui ont perdu leur droit civique seront également exclus de la liste électorale.