Présidentielle 2020: des observateurs étrangers annoncés en Côte d’Ivoire

La mission conjointe ONU-CEDEAO-UA a annoncé mercredi, l’envoi de ses observateurs en Côte d’Ivoire, dans le cadre de la présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020.

” La Mission conjointe a informé les autorités et les acteurs politiques ivoiriens du déploiement d’observateurs électoraux de la CEDEAO et de l’Union Africaine dans le cadre de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 afin de contribuer à sa crédibilité”, a déclaré le Général Francis Awagbè Béhanzin, Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO ce mercredi 07 octobre 2020 à Abidjan.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire: communiqué final de la mission conjointe CEDEAO-ONU-UA

En Côte d’Ivoire depuis dimanche 04 octobre 2020, la mission conjointe ONU-CEDEAO-UA, a appelé les parties à dialoguer et s’engager pour des élections crédibles et inclusives. “J’ai réitéré mon engagement ainsi que celui du gouvernement à œuvrer pour la tenue d’élections transparentes et apaisées dans notre pays”, avait déclaré lundi, le président ivoirien Alassane Ouattara (78 ans), lors d’une audience avec la commission, lundi 05 octobre 2020.

Composée du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel, les Commissaires chargés des Affaires politiques de la CEDEAO et de l’Union Africaine et le Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente, la mission conjointe ONU-CEDEAO-UA, se situe dans la droite ligne du Protocole de la CEDEAO relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité et avec son Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance.