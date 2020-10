Premier League: plus rien ne va à Liverpool

Liverpool a été contraint au nul (2-2) par Everton ce samedi lors du derby de la Mersey. C’est la troisième sortie sans victoire pour les Reds en ce début de saison.

Plus rien ne va à Liverpool. Champion d’Angleterre en titre après une saison 2019-2020 glorieuse, les Reds semblent abandonner l’idée d’enchainer un second titre de rang. Lourdement battu par Aston Villa (7-2) en début du mois, les Merseysiders viennent encore de lâcher de précieux points dans la course au titre. A Goodison Park ce samedi lors du derby de la Mersey face à Everton, les poulains de Jurgen Klopp ont été contraint au partage des points (2-2).

Mais contrairement au naufrage à Aston Villa, les Reds ont montré un visage séduisant mais insuffisant pour remporter la partie. De retour sur la pelouse après s’être remis du coronavirus, Sadio Mané a ouvert le score en début de partie pour son équipe (1-0, 3è). Mais Michael Keane lui a parfaitement répondu un peu avant la demi-heure de la rencontre (1-1, 19è).

A l’heure de jeu, Mohamed Salah a redonné l’avantage aux Reds (2-1, 79è) mais Calvert-Lewin a arraché l’égalisation à dix minutes du terme (2-2, 89è). Dans les arrêts de jeu, Jordan Henderson pensait avoir offert la victoire aux Reds, mais son but a été refusé pour un hors-jeu litigieux de Sadio Mané. Score final: 2-2. Les contre-performances commencent à faire beaucoup.