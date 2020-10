Pour le Professeur Raoult, la France est désormais touchée par un «variant» plus virulent du coronavirus

Interviewé par Cnews, le Professeur Raoult a expliqué que les nouveaux cas positifs du Covid-19 en France prouvaient la mutation du virus. Selon lui, ce «variant n’est pas aussi banal et bénin» que celui de juillet et août.

C’est un discours on ne peut plus pessimiste que l’infectiologue marseillais a porté ce mardi devant les caméras de CNews. Interrogé par Laurence Ferrari, le professeur Didier Raoult était amené à s’exprimer sur la situation sanitaire en France et sur les mesures de restriction qui, il y a une semaine, amenaient les propriétaires de bars et de restaurants à baisser le rideau à Marseille.

“Nous voyons que la fermeture des restaurants avait des effets inverses de ce que l’on pouvait attendre. Car avant ces mesures, nous étions en baisse sur le nombre de contaminations, alors que les courbes sont en train de remonter. Le problème, c’est que l’on est visiblement sur la fin du virus variant 1 et on est désormais touché par un virus que l’on appelle variant 4 qui semble un peu plus virulent que le précédent mais il faut être prudent”, a déclaré l’infectiologue marseillais.

Pr Didier Raoult, directeur de l'IHU Méditerranée Infection, sur la situation épidémique à Marseille : «On était sur la pente d'une petite diminution et là, il y a une petite réaugmentation» dans #LaMatinale pic.twitter.com/z1wNX4DsaW — CNEWS (@CNEWS) October 6, 2020

Concernant les décisions du gouvernement, le Pr Raoult ne veut pas se prononcer: “C’est de la politique et moi je n’ai pas envie de donner mon avis là-dessus. Ce n’est pas mon cœur de métier. La décision politique est complexe et il n’y a que le temps qui dira si les décisions qui sont bonnes ou mauvaises. Je pense que l’Europe de l’ouest et les USA font plutôt moins bien que le reste du monde car trop de communication, trop d’énervement, trop de pression de la part de la population.”