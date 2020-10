“Pour être crédibles, les rapports de la CBDH doivent être publiés”, Sadikou Alao

Le président Patrice Talon a reçu, ce mardi 6 Octobre 2020, des mains du président de la Cbhd, le premier rapport annuel sur l’état des droits de l’homme dans le pays.

Quelques jours seulement après la remise officielle du premier rapport par la Commission béninoise des droits de l’homme, des voix s’élèvent pour réclamer sa publication.

C’est le cas du président de l’ONG Gerdess Afrique, Me Sadikou Alao, qui estime que la crédibilité du contenu du rapport serait liée à sa publication.

“Pour être crédibles, les rapports de la commission béninoise des droits de l’homme doivent être publiés, pour rester un outil pédagogique“ Sadikou Alao sur les réseaux sociaux

Un appel que les membres de la commission béninoise des droits de l’homme sauront saisir au bond pour les rapports à venir.

Le gouvernement, encouragé à plus d’effort, s’est engagé

Au cours de la cérémonie de remise du rapport, le président de la Cbdh, dans une présentation synthétique du contenu, a félicité le gouvernement pour les progrès significatifs réalisés dans la protection et l’amélioration du respect des droits de l’homme, en général, et ceux de catégories spécifiques comme les couches vulnérables, en particulier.

Monsieur CAPO-CHICHI a également mis en exergue l’engagement du Président TALON pour le droit au développement et à la paix. Il fait tout de même constater que certaines violations subsistent et encouragent le gouvernement à poursuivre les efforts en vue du respect de la protection de la mise en œuvre des droits à savoir : les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et autres droits catégoriels. Pour le Président de la CBDH, ce rapport s’apparente à un outil d’aide à la démocratie.

Après la présentation du président de la Commission béninoise des droits de l’homme, le président de la République a remercié tous les membres de la commission pour le travail abattu.

Au nom du gouvernement qu’il préside et en son nom personnel, le président Patrice Talon s’est ensuite engagé à tenir compte des recommandations contenues dans le document pour une meilleure protection des droits humains dans le pays.

Pour Patrice Talon, la Commission béninoise des droits de l’homme (cbdh) est un indicateur de l’état de droit et, de ce fait, précise-t-il, ce rapport est un premier test de crédibilité de la Commission, dans sa capacité à observer et à rapporter sans la moindre influence la pratique des droits humains au Bénin.