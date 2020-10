Portugal – Espagne: les compos probables

Le Portugal et l’Espagne se livrent ce soir un match de gala au stade Alvalade à Lisbonne. Quel onze de départ pour les deux équipes?

Même s’il est sans enjeu, le match de ce soir entre le Portugal et l’Espagne est d’une importance capitale pour les deux équipes. D’abord, parce qu’il sert de tremplin avant la reprise de la Ligue des nations où les deux formations sont en course; ensuite, ce sera aussi la grande retrouvaille entre Cristiano Ronaldo et ses anciens coéquipiers du Real Madrid.

Pour l’occasion, les deux entraîneurs ont sorti le grand jeu. Selon O Jogo, le Portugal va aligner un système 4-3-3 avec la nouvelle recrue du PSG, Danilo Pereira en milieu défensif. En attaque, le trio Cristiano Ronaldo-Joao Felix-Bernardo Silva tentera de perforer la défense espagnole. De son côté, Luis Enrique devrait aussi présenter un 4-3-3 classique. En difficulté à Chelsea, Kepa Arrizabalaga devrait être titulaire dans la cage de la Roja, selon AS. L’attaque serait vraisemblablement composée d’Adama Traoré, Ansu Fati et Moreno.

Les compos probables des deux équipes:

Portugal : Rui Patricio – Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro – Danilo, Moutinho, B. Fernandes – Bernardo Silva, Joao Félix, Cristiano Ronaldo.

Espagne : Kepa – Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Gaya – Busquets, Merino, Ceballos – Adama Traoré, Ansu Fati, Moreno