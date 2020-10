Plusieurs migrants se noient après avoir été forcés par les passeurs de quitter le navire en pleine mer

Au moins huit migrants se sont noyés et 12 sont portés disparus après que des passeurs les ont forcés à descendre d’un bateau près de Djibouti, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), citée par Al Jazeera.

La porte-parole de l’OIM, Yvonne Ndege, a déclaré qu’«au moins huit migrants sont morts et 12 sont portés disparus en mer après avoir été chassés d’un bateau par des passeurs au large de Djibouti, dans la Corne de l’Afrique». Un communiqué de l’organisation indique également que 14 autres migrants ont survécu et sont en train d’être pris en charge et reçoivent des soins médicaux. Huit corps ont échoué et ont été enterrés par les autorités de Djibouti. Selon des témoins oculaires, aidés par l’OIM, trois passeurs ont violemment forcé les jeunes hommes et femmes à descendre du navire alors qu’ils étaient encore en mer.

Les passeurs sont connus pour exploiter les migrants sur cette route de cette manière, beaucoup devant payer ou leurs familles devant payer des sommes importantes pour faciliter les déplacements, rapporte Al Jazeera. L’OIM a déclaré qu’environ 2 000 migrants sont arrivés à Djibouti en provenance du Yémen au cours des trois dernières semaines. «Cette tragédie est un signal d’alarme», a ajouté Ndege, avertissant que d’autres tragédies pourraient survenir alors que des centaines de migrants quittent le Yémen chaque jour pour un voyage précaire en bateau à travers le détroit de Bab al-Mandeb.