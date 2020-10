Phase 3 des Bons Covid-19: le Bénin va solliciter 133 milliards de FCFA

L’UMOA-Titre ouvre la 3è phase du programme des émissions de Bons Social Covid-19. Selon le calendrier des émissions, le Bénin va solliciter un montant de 133 milliards de FCFA.

Le 04 novembre 2020, le Bénin envisage de mobiliser la somme de 133 milliards de FCFA pur le compte de la 3è phase de Bons Covid-19. Il s’agit des Bons Assimilables du Trésor (BAT) d’une durée d’un mois. Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d’échéance (02/12/2020). Pour les deux premières phases, le Bénin avait respectivement sollicité 130 milliards de FCFA et 133 milliards de FCFA.

Il faut rappeler que les Bons Social Covid-19 sont des Bons Assimilables du Trésor (BAT) de maturité 3 mois émis par voie d’adjudication. Pour la première et la deuxième phases, les Bons ont été émis respectivement à des taux précomptés inférieurs ou égaux à 3,75% et à 3,25%. Les bons sont exonérés d’impôts et taxes pour les investisseurs résidents du pays émetteur. Les résidents de la zone UEMOA et les investisseurs hors de la zone UEMOA sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire de leur pays de résidence.

Calendrier d’émissions de Bons Social COVID 19 : phase 3