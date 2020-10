Pays-Bas: un gynécologue mettait enceinte ses patientes avec son propre sperme

Au Pays-Bas, un gynécologue spécialiste de l’infertilité qui travaillait dans un programme d’insémination artificielle a engendré au moins 17 enfants en utilisant son propre sperme, sans en informer les parents, a annoncé mardi l’hôpital.

Jan Wildschut, un ancien gynécologue néerlandais, ayant travaillé de 1981 à 1993 auprès de la clinique de fertilité de l’hôpital Isala à Zwolle, au nord des Pays-Bas, serait le père d’au moins 17 enfants, a annoncé l’hôpital Isala à Zwolle. Le spécialiste de l’infertilité, décédé en 2009, a utilisé son propre sperme lors d’inséminations artificielles sur des femmes qui pensaient recourir à des donneurs anonymes.

Le pot aux roses a été mis au jour par des correspondances entre plusieurs bases de données ADN commerciales, complétées par un test ADN de l’un des enfants légitimes du gynécologue. L’hôpital Isala a, à la fin 2019, été approché par les parents d’un des enfants, dont la conception avait été aidée. Par la suite, des contacts se sont établis entre l’établissement de soins, les enfants légitimes du médecin et ses «enfants cachés».

L’établissement n’exclut pas la possibilité qu’il soit le père biologique de plus d’enfants. La direction indique avoir appris la nouvelle fin 2019 et a décidé de la rendre publique conjointement avec la famille du médecin et les enfants concernés afin de contribuer à une «plus grande transparence» en matière de dons de sperme. Informée de l’affaire, l’Inspection de la santé et de la jeunesse a indiqué qu’elle n’ouvrira pas d’enquête étant donné que les faits se sont déroulés à une époque où il n’existait aucune loi ou réglementation sur les traitements en matière de fertilité, d’après l’hôpital.