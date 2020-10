Pape François: face à la crise du Coronavirus, le capitalisme a échoué

Le Pape François a déclaré que le coronavirus a révélé les failles du capitalisme de marché, prouvant que ses «théories magiques» ont échoué, Rapporte l’Associated Press.

Dimanche, François a exposé sa vision d’un monde post-COVID en unissant les éléments essentiels de ses enseignements sociaux dans une nouvelle encyclique, «Fratelli Tutti» (Frères tous). Il a mis l’accent sur le fait qu’après l’échec avéré du capitalisme, il est important de reconnaitre que le monde a besoin d’un nouveau type de politique qui favorise le dialogue et la solidarité et rejette la guerre à tout prix.

Le document s’inspire des enseignements de saint François d’Assise et de la prédication précédente du pape sur les injustices de l’économie mondiale et sa destruction de la planète. Il les associe à son appel à une plus grande solidarité humaine pour résoudre les problèmes d’aujourd’hui. Dans l’encyclique, François a rejeté même la propre doctrine de l’Église catholique justifiant la guerre comme moyen de légitime défense, affirmant qu’elle n’était plus viable.

Réforme des institutions politiques et économiques actuelles

«Il est très difficile de nos jours d’invoquer les critères rationnels élaborés au cours des siècles précédents pour parler de la possibilité d’une« guerre juste »», écrit François dans le nouvel élément le plus controversé de l’encyclique. François avait commencé à écrire l’encyclique, le troisième de son pontificat, avant que le coronavirus ne frappe et ne bouleverse tout, de l’économie mondiale à la vie quotidienne. Il a déclaré que la pandémie avait toutefois confirmé sa conviction que les institutions politiques et économiques actuelles devaient être réformées pour répondre aux besoins légitimes des personnes les plus touchées par le coronavirus.

«Outre les différentes manières dont les différents pays ont répondu à la crise, leur incapacité à travailler ensemble est devenue tout à fait évidente», a écrit François. «Quiconque pense que la seule leçon à tirer était la nécessité d’améliorer ce que nous faisions déjà, ou d’affiner les systèmes et réglementations existants, nie la réalité», a ajouté le pape. Il a cité la grave perte de millions d’emplois due au virus comme preuve de la nécessité pour les politiciens d’écouter les mouvements populaires, les syndicats et les groupes marginalisés et d’élaborer des politiques sociales et économiques plus justes.

«La fragilité des systèmes mondiaux face à la pandémie a démontré que tout ne peut pas être résolu par la liberté du marché (…) Il est impératif d’avoir une politique économique proactive visant à« promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité des entreprises »et permet la création d’emplois et non la suppression.» Pape François

Le Pape a dénoncé les politiques populistes qui cherchent à diaboliser et isoler, et a appelé à une «culture de la rencontre» qui favorise le dialogue, la solidarité et un effort sincère pour travailler pour le bien commun.

En conséquence de cela, François a répété sa critique du système économique mondial «pervers», qui, selon lui, maintient systématiquement les pauvres en marge tout en enrichissant quelques-uns. François a rejeté le concept d’un droit absolu à la propriété pour les individus, mettant plutôt l’accent sur le «but social» et le bien commun qui doivent provenir du partage des ressources de la Terre.