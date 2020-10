Orléans: un prêtre parisien condamné à 5 ans de prison pour viols sur un handicapé

A Orléans, un prêtre parisien a été condamné à 5 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur un handicapé sourd et déficient intellectuel, pendant près de 20 ans.

Vendredi 09 octobre 2020, la Cour d’assises du Loiret a condamné Fabrice V., prêtre parisien de 53 ans, à 5 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur Sébastien, un homme sourd et déficient intellectuel, qui, a aujourd’hui 49 ans et habite la métropole orléanaise. Les faits ont débuté quand Sébastien avait 23 ans, en décembre 1994 et se sont déroulés pendant près de 20 ans, jusqu’en décembre 2013.

Selon France Bleu, les deux hommes se connaissaient depuis leur adolescence. Élève dans un lycée catholique, Fabrice V. avait rencontré Sébastien à l’hôpital Necker, à Paris, où il faisait des visites aux malades. Ils se sont vus régulièrement, pendant des années, à la période de Noël.

Des masturbations réciproques et consenties?

“En 1994, Sébastien se confie auprès de son frère et lui raconte subir les viols répétés de Fabrice V. Le prêtre a toujours nié les faits, et ne reconnaît que des masturbations réciproques et consenties d’après lui. Selon l’expert psychiatre de la cour, Sébastien, avec un niveau d’âge mental d’un enfant de six ans, n’était pas en capacité de consentir”, détaille la source.

La cour s’est montrée plus clémente que les réquisitions de l’avocat général qui avait demandé 15 ans de réclusion criminelle. La peine de 5 ans d’emprisonnement de Fabrice V. s’accompagne d’une inscription au FIJAIS (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions).