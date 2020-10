Officiel: Zabaleta met un terme à sa carrière

Avec 58 sélections avec l’Argentine, Pablo Zabaleta a définitivement raccroché les crampons. Ancien latéral droit de Manchester City, le joueur âgé de 35 ans a officialisé sa retraite, ce vendredi via un message sur son compte Twitter. “Après 18 années en tant que professionnel, j’ai pris la décision d’arrêter le football. J’ai passé de merveilleuses années durant lesquelles j’ai pu profiter de moments uniques et inoubliables“, a posté Zabaleta, avant de remercier ses entraîneurs, ses clubs, ses coéquipiers et ses proches.

Débarqué en Europe en 2005, Pablo Zabaleta s’est surtout distingué lors de ses passages du côté de Manchester City (333 apparitions) et l’Espanyol Barcelone (102 matches).