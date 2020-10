Officiel: Mario Gotze au PSV

Le PSV Eindhoven a officialisé la venue de l’international allemand Mario Gotze. L’ancien de Borussia Dortmund s’engage avec les néerlandais jusqu’en 2022.

Fin de galère pour Mario Gotze. Sans club depuis son départ du Borussia Dortmund, l’international allemand vient de trouver un point de chute. Le Champion du monde 2014 s’est engagé pour deux ans avec le club néerlandais du PSV Eindhoven. L’officialisation a été faite ce mercredi par les pensionnaires de la ligue Eredivisie. Longtemps courtisé par le Hertha Berlin, le milieu offensif de 28 ans a décidé de tenter sa chance à l’étranger pour la première fois de sa carrière.

A lire aussi : Barça: Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé dans la tourmente

“Nous avons eu de belles discussions et j’ai sérieusement envisagé de partir aux Pays-Bas, indique Mario Götze pour justifier son choix. J’ai eu beaucoup d’offres cet été mais je suis un homme sensible et capable de prendre mes propres décisions. Je me sens prêt pour un défi très différent et je suis convaincu que cela devrait être une transition très confortable pour moi”. Sortie d’une saison décevante chez les BVB, le joueur compte rectifier le tir sous ses nouvelles couleurs. “J’ai continué à m’entraîner et je me suis mis en forme pour cette nouvelle aventure”, se justifie encore le milieu offensif allemand.