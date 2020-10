Officiel : Cavani signe à Manchester United

Sans club depuis son départ du PSG en juin dernier, Edinson Cavani vient de s’engager avec le club anglais de Manchester United. L’Uruguayen signe un contrat de deux ans avec les Red Devils.

C’est officiel! Edinson Cavani est un joueur de Manchester United. Le buteur uruguayen à paraphé ce lundi soir un contrat de deux ans jusqu’en 2022 avec les Red Devils, après avoir passé sa visite médicale la veille. Ancien attaquant du PSG, le joueur avait été annoncé un peu partout en Europe (Benfica, Atlético de Madrid et Juventus Turin)) à la fin de contrat avec le club parisien. Mais c’est finalement les pensionnaires de la Premier League qui s’offrent les services de l’Uruguayen.

Plus tôt dans la journée, le Matador avait publié un message sur ses réseaux sociaux pour remercier les supporters parisiens et s’est expliqué sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas exprimé plus tôt. Edinson Cavani va retrouver plus tôt que prévu le Parc des Princes et ses anciens coéquipiers, puisque les Red Devils et le PSG sont dans le même groupe en Ligue des Champions.