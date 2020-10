“Nous ne devons poser aucun acte de nature à compromettre la paix” Louis Vlavonou

Dans le discours délivré ce mardi 20 Octobre 2020 lors de l’ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l’année 2020, le président Louis Vlavonou a plaidé pour la préservation de la paix dans le pays.

La deuxième session ordinaire de l’année 2020 s’est ouverte ce mardi 20 Octobre 2020 au palais des gouverneurs à Porto Novo. C’est à travers une cérémonie d’ouverture sobre faite en l’absence des invités de marques habituels.

A Lire aussi: Bénin ; Palais des gouverneurs: bilan législatif des 5 dernières sessions extraordinaires

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée Nationale, Louis Vlavonou, a longuement insisté sur la nécessité pour chaque acteur politique et chaque citoyen de poser en ces périodes pré-électorales, des actes qui préservent la paix.

En effet, au regard des derniers événements qui ont marqué l’actualité politique dans notre pays, le président Louis Vlavonou a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs politiques tous bords confondus à œuvrer pour la paix.

“Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à la paix, à la concorde et à l’unité nationale. Nous devons tous être plus déterminés à œuvrer pour l’enracinement de la paix étant donné que les défis auxquels le monde est aujourd’hui confronté demandent, en particulier de la part des États faibles comme les nôtres, une stabilité politique fondée sur la démocratie” laisse-t-il entendre Louis Vlavonou

Et comme pour conscientiser les esprits, la deuxième personnalité de l’Etat estime que chacun devait convenir avec lui que ” la démocratie ne se manifeste pas en dehors de son cadre réglementaire”.

Pour le président Louis Vlavonou, tous les béninois doivent absolument tirer les leçons du douloureux passé et bâtir un avenir démocratique “meilleur pour nous-mêmes et, surtout, pour les générations futures”.

“Nos actions quotidiennes en tant que fils du Bénin, doivent démontrer que nous sommes intimement attachés à la terre de ce beau pays et nous ne devons poser aucun acte de nature à compromettre la paix” a affirmé Louis Vlavonou.

Le Bénin secoué par des violences post-électorales

Les élections législatives de 2019 ont été assez traumatisants pour beaucoup de concitoyens. Les violences et les drames enregistrés lors des échauffourées entre forces de l’ordre et population dans plusieurs contrées du pays, sont encore vivace dans les esprits de plus d’un.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, des voix mécontentes se font de plus en plus entendre pour dénoncer le processus en cours devant aboutir à l’élection présidentielle de 2021.

C’est sans doute en prévision des cas de violences éventuelles que le président de l’Assemblée Nationale appelle à la culture de la paix afin que la compétition électorale de 2021 se passe sans violence.