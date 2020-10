Nigéria – Pasteur TB Joshua: “J’ai prédit l’infection de Donald Trump au covid-19”

Le prophète TB Joshua de la Synagogue Church of All Nations (SCOAN) a aussi réagi à l’hospitalisation de Donald Trump, testé positif au coronavirus. Le pasteur nigérian confie avoir prédit qu’un tel drame frapperait le président américain.

Pluie de réactions dans le monde après l’annonce du test positif au coronavirus du président américain, Donald Trump. Le président américain, en course pour un second mandat, a été contrôlé positif vendredi et suit depuis un traitement expérimental dans les bureaux présidentiels à l’hôpital Walter Reed, pour quelques jours.

Après l’OMS, Vladimir Poutine, Barack Obama ou encore Muhammadu Buhari, c’est le prophète de la Synagogue Church of All Nations (SCOAN), Temitope Balogun Joshua, qui s’est aussi prononcé sur la situation du président américain. Dans un post sur son page Facebook, le pasteur nigérian confie avoir prédit ce drame, il y a quatre ans. «Il y a quatre ans, le 6 novembre 2016 – juste avant l’élection du président américain Donald Trump, j’avais annoncé qu’il serait frappé par un grand malheur“, a écrit l’homme de “Dieu” sur le réseau social.

Rappelant sa fameuse prédiction qu’il aurait prononcée, il y a quatre ans, TB Joshua déclare : «Je veux partager avec vous ce que j’ai vu, il y a 10 jours. J’ai vu le nouveau président américain. Le nouveau président sera confronté à des défis sur de nombreuses questions, y compris l’adoption de projets de loi… En résumé, je peux voir que le bateau du nouveau président va être secoué. Lorsque vous êtes à l’intérieur du bateau et que le bateau est secoué, l’eau y est troublée… ».