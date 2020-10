Nigéria: Olamide enflamme la toile avec le single “Green Light” (vidéo)

En prévision de son prochain album « Cape Diem », Olamide a sorti une nouvelle chanson «Green Light» accompagnée d’un clip musical coloré. Un single qui fait déjà l’unanimité sur la toile.

Le rappeur nigérian, Olamide Adedeji, a sorti un nouveau single intitulé «Green Light», en attendant la sortie de son prochain album «Carpe Diem». Avec «Green Light», l’artiste demande à son amoureux une chance d’exprimer son amour et de la traiter «comme une reine». La chanson afro-rap mi-tempo est accompagnée d’une vidéo très attrayante aux couleurs bleue vive et jaune, réalisée par Clarence Abiodun Peters.

A lire aussi : “Le coronavirus a tout gâché”: Davido parle de son mariage avec Chioma

« Green Light » est le titre numéro 2 du prochain album à paraître d’Olamidé. Intitulé « Carpe Diem«, le chef-d’oeuvre compte 12 morceaux. Plusieurs artistes de renom, tels que Bella Shmurda, Omah Lay, Phyno, Peruzzi, Bad Boy Timz et son signataire, Fireboy DML ont singé sur cet album.

A lire aussi : “Ma mère était du Bénin”: Davido évoque la mort de sa mère, Veronica Adeleke

Né à Bariga, dans l’État de Lagos, le crooner ‘Woske’ s’est fait un nom dans l’industrie de la musique nigériane pour son hip-hop infusé d’afrobeat. Son premier album «Rapsodi » est sorti en 2011. «Eni Duro», le morceau principal de l’album, a envahi les stations de radio nigérianes et l’a vu collaborer avec Wizkid, 9ice, Reminisce et D’banj. Depuis lors, Olamide s’est déchaîné, sortant des titres et des albums à succès. Le rappeur a également été nominé pour une pléthore de prix en reconnaissance de son rôle dans l’industrie musicale du pays.