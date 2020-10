Nigéria: Muhammadu Buhari rencontre Olusegun Obasanjo et Goodluck Jonathan

Le président nigérian Muhammadu Buhari a tenu vendredi une réunion avec les anciens dirigeants du pays alors que le Nigéria traverse une situation de crise sans précédent.

Selon les informations des médias locaux, Buhari a eu une rencontre avec les anciens dirigeants, Olusegun Obasanjo, le général Yakubu Gowon (ret.), Goodluck Jonathan et le chef Ernest Shonekan dans le cadre, éventuellement, de la recherche de solution à la crise sociale que traverse le pays avec les manifestations et les violences qui s’en suivent. La réunion présidée par Buhari s’est tenue dans la salle du Conseil de la Villa présidentielle à Abuja mais certains y ont participé par visioconférence.

Même si officiellement on n’a aucune information sur les raisons de cette réunion, on peut facilement comprendre que cela puisse être en rapport direct avec les manifestations. La population a commencé à manifester pour réclamer la fin de la violence policière au Nigéria. La manif a dégénéré mardi lorsque les forces de l’ordre ont tenté de disperser les manifestants par la force à Lagos.

Mercredi et jeudi, plusieurs édifices publics et bâtiments gouvernementaux ont été incendiés, saccagés et pillés. Certains ont même pris d’assaut une prison pour libérer les pensionnaires. Le message de Buhari à la nation jeudi soir, n’a pas réussi à calmer les ardeurs et le mouvement EndSars a continuer vendredi.