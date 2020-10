Nigéria – Manifestations EndSARS: la chaine TVC News et l’autorité portuaire en feu

TVC IS ON FIRE😳#LekkiMassacre #LekkiGenocide #Lekkitollgate sanwo olu Beyoncé #unarmed morayo live Tv jide forces Tinubu Femi falana National Tv channels Anthony Joshua No fatalities snipers igando oyingbo Army shame #LekkiMassacre #StopNigeriaGovernment #YourViewTVC pic.twitter.com/TWRTsXN7TJ