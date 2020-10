Nigéria – Manifestation EndSARS: au moins 22 policiers tués par les manifestants (Police)

Les autorités policières du Nigéria ont déclaré qu’au moins une vingtaine de policiers a été tuée lors des manifestations EndSars dans le pays, rapporte Reuters.

L’inspecteur général de la police, Mohammed Adamu, a accusé les jeunes manifestants d’avoir tué 22 policiers pendants que ces derniers tentaient de maintenir l’ordre. La manifestation #EndSARS, qui a duré deux semaines, était pacifique jusqu’à ce qu’elle soit détournée par des voyous qui ont pillé des entrepôts publics et privés, brûlé des postes de police et détruit des biens.

Au cours de l’une des manifestations à Lagos, des soldats auraient tiré sur des manifestants non armés au Lekki Toll Plaza. Au moins deux personnes ont été confirmées tuées avec des témoins disant que les victimes étaient plus d’une douzaine. Cela a provoqué le chaos et conduit à des représailles de la part de jeunes en colère. L’armée nigériane a cependant nié avoir tiré sur les manifestants, affirmant qu’elle avait été invitée à appliquer un couvre-feu par le gouvernement de l’État de Lagos. Les autorités de l’État de Lagos ont également nié avoir ordonné aux soldats de tirer sur les manifestants.