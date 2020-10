Nigéria: «La fermeture des frontières a eu un impact positif sur le pays»

Le ministre nigérian des finances, Zainab Ahmed, a déclaré que la fermeture des frontières du Nigéria a fait du bien au pays. Elle a fait référence au fait que le Nigéria est sur la bonne voie pour atteindre l’autosuffisance dans la production de riz.

Plus tôt cette semaine, les autorités du Nigéria ont annoncé que le pays était devenu le premier plus grand producteur de riz en Afrique. A la suite de cela, la ministre des finances a rencontré des journalistes jeudi, et a indiqué que cette évolution du pays est le résultat de la fermeture des frontières du pays avec ses voisins. «Au niveau national, la fermeture des frontières terrestres est l’une des décisions les plus audacieuses jamais prises par une administration pour enrayer l’insécurité, la contrebande et les enlèvements », a déclaré Zainab Ahmed.

«Cela a eu un impact positif sur le Nigéria car nous sommes plus près d’atteindre l’autosuffisance dans la production de riz qu’à n’importe quel moment de l’histoire de notre pays », a-t-elle ajouté. La ministre souligne que « cet effet d’entraînement est également évident dans d’autres secteurs, tels que la fabrication, l’élevage, entre autres. Cela permet également au secteur privé de tirer parti d’un contenu local accru et d’étendre ses activités ».

Le Nigéria, la plus grande économie d’Afrique, a fermé ses frontières terrestres l’année dernière et imposé des contrôles à l’importation de riz, dans le but de stimuler la production locale et de réduire sa facture annuelle d’importation pour le produit et le blé, qui, jusqu’à la fermeture, s’élevait à près de 4 milliards de dollars. Mais cette décision a maintenu artificiellement le prix des produits de base à un niveau élevé.