Nigéria: la date de la prochaine présidentielle fixée par la commission électorale

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) du Nigéria a révélé que l’élection présidentielle de 2023 se tiendra le 18 février 2023.

Jeudi, le président de l’instance chargée d’organiser les élections au Nigéria, l’INEC, Mahmood Yakubu, a rendu public la date prévue pour tenir la prochaine élection présidentielle dans le pays. Selon Sahara Reporter, lors de l’inauguration du Comité ad hoc sur la révision de la constitution de 1999, Yakubu a déclaré aux membres de la Chambre des représentants qu’il restait environ 855 jours avant les prochaines élections générales.

A lire aussi: Nigéria: la Cour suprême valide le droit des filles d’hériter

Cette déclaration suppose que la prochaine présidentielle au Nigéria se déroulera le 18 février 2023. Sahara Reporter rapporte également que « le secrétaire du gouvernement de la Fédération, Boss Mustapha, a exhorté le comité à choisir les choses dont ils peuvent se débarrasser et à éviter celles qui bloquent le processus et déstabilisent le système ». Notons qu’à cette élection, l’actuel président, Muhamadu Buhari, ne pourra plus candidater, ayant déjà fait ses deux mandats.