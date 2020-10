Nigéria – EndSRAS: les manifestants envahissent une prison à Benin et libèrent de prisonniers

Les manifestations contre les violences policières se sont poursuivies dans plusieurs villes du Nigéria. A Benin City, la capitale de l’État d’Edo, les manifestants ont pris d’assaut une prison et ont libéré plusieurs prisonniers.

Selon les informations de médias nigérians, des manifestants autour de Kings Square à Benin City, ont brisé les murs du siège du centre correctionnel du Nigeria (prisons nigérianes à Benin). Après être entrés dans la prison par la clôture, ils ont libéré des détenus dans les prisons le long de la route de Benin Sapele, près du bureau de l’Union des journalistes du Nigéria.

Aucune information détaillée n’est encore disponible mais selon les rapports des médias locaux, plusieurs détenus ont déjà pris la clef des champs. Les manifestations dénommées #EndSRAS ont été à la base de la dissolution par le président, de l’unité de police anti-vols, qui devenait de plus en plus violente envers la population. Cependant, le mouvement a continué dans le pays et les autorités menacent de faire intervenir l’armée.