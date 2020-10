Nigéria – EndSARS: « Nous poursuivons les réformes de la police et nous faisons appel aux manifestants»

Alors que les manifestants accusent les forces de l’ordre de tirer sur eux, le ministre nigérian de la police, Muhammad Maigari Dingyadi, a déclaré à la BBC que les soldats n’avaient pas reçu pour instruction de tirer sur les manifestants.

“Les soldats en ont déjà parlé, ils nient leur implication et le gouvernement est conscient qu’il n’a donné à aucun soldat d’instructions pour entrer dans cette crise, pas du tout”, a déclaré M. Dingyadi dans une interview. Cette sortie du ministre est une des rares des autorités nigérianes sur les violences issues des manifestations EndSARS. Sa déclaration intervient à la suite des accusations d’Amnesty International mettant la mort d’au moins 12 personnes qui seraient tuées par les soldats et des policiers à Lagos mardi.

A lire aussi: Nigeria: deux semaines de manifestations inédites

Le ministre a déclaré que les manifestations contre les brutalités policières en cours dans le pays avaient été détournées par des voyous. Il a déclaré que le gouvernement travaillait sur toutes les demandes de réformes exigées par les manifestants. « Nous savons tous comment cette chose a commencé, elle a commencé pacifiquement avec des demandes authentiques, mais tout à coup, cette chose est devenue complètement différente. Vous ne pouvez pas appeler une situation où des propriétés, des maisons, des bâtiments ont été incendiés, vous ne pouvez pas appeler cela pacifique, certaines personnes ont dû prendre le relais de ces manifestations », indique le ministre.

Les autorités ont tout de même indiqué qu’elles allaient poursuivre l’examen des exigences des manifestants dans le but de les satisfaire. « Nous poursuivons les réformes de la police et nous faisons appel aux manifestants et en même temps, nous poursuivons la mise en œuvre des demandes qui nous sont adressées », martèle le membre du gouvernement fédéral. Notons que depuis, le président Muhammadu Buhari est toujours dans le mutisme alors que plusieurs personnes l’appellent à parler à son peuple.