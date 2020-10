Nigéria – EndSARS: le footbaleur, Odion Ighalo, condamne la répression des manifestants

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la star nigériane de Manchester United, Odion Ighalo a dénoncé la répression de mardi contre les manifestants dans la ville commerciale de Lagos.

« Je ne suis pas du genre à parler politique mais je ne peux plus me taire sur ce qui se passe chez moi au Nigeria”, a déclaré Ighalo. “Je dirais que le gouvernement nigérian, vous êtes une honte pour le monde pour avoir tué vos propres citoyens, envoyer des militaires dans la rue pour tuer et blesser des manifestants parce qu’ils protestent pour leur droit est injustifié”, a-t-il ajouté.

“Aujourd’hui, on se souviendra de vous dans l’histoire … J’ai honte de ce gouvernement, nous sommes fatigués de vous les gars et nous ne pouvons plus supporter ça », a poursuivi le joueur. Les manifestations ont été violemment réprimé mardi soir à Lagos alors que les autorités ont annoncé l’imposition d’un couvre-feu dans la ville.