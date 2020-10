Nigéria – #EndSARS: la brigade spéciale anti-vols (SRAS) dissoute par le chef de la police

Les autorités nigérianes ont dissout une unité de police controversée accusée de brutalité sur la population. Une décision qui intervient à la suite de plusieurs manifestations à l’échelle nationale contre ce service.

L’inspecteur général de la police du Nigéria a annoncé que la brigade spéciale anti-vols, connue sous le nom de SRAS, serait dissoute, selon un communiqué de la police. “L’IGP MA Adamu … a aujourd’hui, 11 octobre 2020, dissous la brigade spéciale anti-vols (SRAS) à travers les 36 commandements de la police d’État et le territoire de la capitale fédérale (FCT)”, a déclaré un communiqué du porte-parole de la police Frank Mba. « Tous les officiers du SRAS sont redéployés avec effet immédiat », a ajouté Mba.

Cependant, alors que la nouvelle a été bien accueillie par les manifestants en liesse, ils ont juré de continuer à manifester leurs revendications pour mettre fin à la brutalité policière sous toutes ses formes et à l’impunité des agents voyous. L’annonce intervient après que la police nigériane a tiré à balles réelles et au gaz lacrymogène sur des jeunes protestant contre l’unité. Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées. Des manifestants à Abuja, la capitale du Nigéria, ont également signalé que la police utilisait des canons à eau et tirait à balles réelles lors d’une marche dimanche après-midi.